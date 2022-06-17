Путин не против вступления Украины в ЕС
Об этом он заявил в пятницу, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы ничего не имеем против, это не военный блок. И мы никогда не были против. Мы выступали против военного освоения территории Украины. А против экономической интеграции мы ничего не имели против", – сказал российский президент.
Он добавил, что то, будет ли вступление в Евросоюз в пользу Украины, – это "вопрос украинцев и украинской власти на сегодняшний день".
"Структура украинской экономики такова, что при вступлении в ЕС она потребует много субсидий и превратится в полуколонию", – сказал Путин.
Как сообщалось, ранее российские официальные чиновники выступали против вступления Украины в ЕС, мотивируя это тем, что он превратился в "военный блок".