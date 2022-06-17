Франция перестала получать российский газ из Германии

Франция больше не получает российский газ по трубопроводам из Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французского оператора газотранспортной системы GRTgaz.

С 15 июня GRTgaz констатирует прекращение физического потока между Францией и Германией. Этот поток составил около 60 ГВтч/сутки начала 2022 года, то есть только 10% пропускной способности точки подключения.

С другой стороны, поток в точке соединения между Францией и Испанией увеличился: в среднем более 100 ГВтч/сутки с 1 марта с наблюдаемыми пиками 220 ГВтч/сутки в определенные периоды в мае.

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"Летом не ожидается никаких проблем с удовлетворением потребностей французских потребителей, тогда как заполнение хранилищ накануне зимы продолжается", - говорится в заявлении.

Франция не так сильно зависела от российского газа, как Германия и Италия, полагаясь больше на атомную энергию.

За последние несколько дней "Газпром" ограничил поставки в ряд стран ЕС.