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Франция перестала получать российский газ из Германии

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Франция перестала получать российский газ из Германии
Франция больше не получает российский газ по трубопроводам из Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французского оператора газотранспортной системы GRTgaz.

С 15 июня GRTgaz констатирует прекращение физического потока между Францией и Германией. Этот поток составил около 60 ГВтч/сутки начала 2022 года, то есть только 10% пропускной способности точки подключения.

С другой стороны, поток в точке соединения между Францией и Испанией увеличился: в среднем более 100 ГВтч/сутки с 1 марта с наблюдаемыми пиками 220 ГВтч/сутки в определенные периоды в мае.

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"Летом не ожидается никаких проблем с удовлетворением потребностей французских потребителей, тогда как заполнение хранилищ накануне зимы продолжается", - говорится в заявлении.

Франция не так сильно зависела от российского газа, как Германия и Италия, полагаясь больше на атомную энергию.

За последние несколько дней "Газпром" ограничил поставки в ряд стран ЕС.

Топ комментарии

  • Fizko Kyiv
    казламорді самі на себе наклали санкції, хунта одобряє!)
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    И ровно поэтому Франция передала оружие Украине в первые же дни - у них есть нормальная атомная энергетика. А у нас, видите ли Atomkraft - Nein danke! Впрочем, новое поколение уже другого мнения, слава фрикаделькам.
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Не, там другая история, и началась она даже ещё до Чернобыля. Пик кампании пришёлся на 80е, когда той же партии зелёных ещё не было. Потом был ещё небольшой пик после Фукусимы.

    Сейчас наши зелёные - как раз главные пропоненты атомной энергетики как самой чистой - при правильном подходе, а заодно отказа от российских энергоносителей и поставок Украине нормального оружия.
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