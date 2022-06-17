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Российские оккупанты захватывают дома выехавших из города жителей Херсона: хотят заселять ФСБшников, - депутат облсовета Хлань

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Российские оккупанты захватывают дома выехавших из города жителей Херсона: хотят заселять ФСБшников, - депутат облсовета Хлань
Советник главы Херсонской областной военной администрации, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань утверждает, что оккупационные силы хотят использовать имущество покинувших город херсонцев для дальнейшего расселения в основном представителей российской ФСБ.

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день семьи ФСБшников, а это большей частью ФСБшники, а не военные, расселены в центре Херсона – в гостинице "Оптима". Сейчас ФСБшники активно работают с главами ОСМД как раз по мониторингу свободных квартир, чтобы можно было заселяться в квартиры, потому что отель отелем "А они хотят переезжать в более комфортные условия. Поэтому они сейчас выясняют, какие квартиры свободны, кто уехал окончательно и насколько давно не появлялись люди. И начинают переселяться именно в эти квартиры из гостиницы", - заявляет Хлань.

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По его словам, есть случаи, когда местные жители вынуждены возвращаться в свои дома, несмотря на оккупацию, но тех, кто покидает оккупированную Херсонщину, больше.

Учитывая боевые действия и оккупацию Россией части юга Украины, редакция не может получить официального подтверждения об озвученных показаниях или независимо их проверить.

Топ комментарии

  • Семен Шкаралупа
    А ФСБ-шниках кров не тече?
  • Timur Davidov
    Зате квартира боневтіка у Криму,стоїть пуста,та сплачує ленка комуналку,ілі єта другоє блд.?
  • Антип61
    Alex c1fb31e1

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    Регистрация:17.06.2022

    Суду все ясно.
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