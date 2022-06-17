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Чехия оформила украинским беженцам уже более 377 тыс. виз временной защиты

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Чехия оформила украинским беженцам уже более 377 тыс. виз временной защиты
По данным МВД Чехии, 16 июня была оформлена 581 виза временной защиты, выданная Чехией для граждан Украины, покинувших свою страну после вторжения России. Общее количество виз, выданных с начала войны, превысило 377 тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Czech Radio.

Поскольку некоторые беженцы едут из республики в третьи страны или возвращаются на родину, сложно определить точное их количество на территории Чехии. По данным МВД Чехии, в стране может находиться от 280 до 300 тысяч украинских беженцев.

Виза временной защиты, которую получают украинцы, дает право находиться на территории Чешской Республики в течение года, использовать систему здравоохранения, образования и трудоустраиваться без оформления дополнительных разрешений.

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Также сообщается, что 14 июня нижняя палата парламента одобрила поправку к lex Ukrajina, регулирующую положение беженцев. После полугода проживания в стране на основании визы временной защиты беженцы получат право на получение дотации в размере прожиточного минимума: 4250 крон в месяц для взрослого и 3050 крон на ребенка. Поправку должен рассмотреть Сенат и подписать президент.

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