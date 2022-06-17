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Парамедика Тайру освободили из российского плена, - Зеленский. ВИДЕО

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Украинского парамедика Юлию Паевскую (Тайру), которую российские оккупанты захватили в середине марта в Мариуполе, освободили из плена.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня уже могу сообщить об этом. Удалось освободить из плена Тайру, украинского парамедика Юлию Паевскую. Я благодарен всем, кто работал на этот результат. Тайра уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрали всех", - заявил президент.

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Топ комментарии

  • Осипенко Володимирівна Оксана
    Тайра, сонечко наше.Жива!Дякую всім, хто допомагав у визволенні Ангела Тайру.Горький Лук пишався б тобою.Одужуй!
  • Леонід Мефодовський
    Добра новина. Тайра коштує більше за всіх всіх кадирівців та бурятів на Світі! Дай їй Бог здоров'я.
  • stanis nasvaiko
    Гарна новина.
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