Парамедика Тайру освободили из российского плена, - Зеленский. ВИДЕО

Украинского парамедика Юлию Паевскую (Тайру), которую российские оккупанты захватили в середине марта в Мариуполе, освободили из плена.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня уже могу сообщить об этом. Удалось освободить из плена Тайру, украинского парамедика Юлию Паевскую. Я благодарен всем, кто работал на этот результат. Тайра уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрали всех", - заявил президент.

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