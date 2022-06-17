Применим ядерное оружие, если это потребуется для защиты нашего суверенитета, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не угрожает миру ядерным оружием, но готова его применить в случае "угрозы суверенитета".

Об этом он заявил в выступлении на Петербургском экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"То один безответственный политик что-то ляпнет, то другой – причем на очень высоком уровне, скажем министерства иностранных дел, первые лица там разглагольствуют по этому поводу. А мы что – молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили, сразу цепляются за это: "Вот, россия угрожает!"

Мы не угрожаем! Но все должны знать, что у нас есть. И что мы будем применять, если это потребуется для защиты нашего суверенитета", - сказал Путин.

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