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Применим ядерное оружие, если это потребуется для защиты нашего суверенитета, - Путин

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Применим ядерное оружие, если это потребуется для защиты нашего суверенитета, - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не угрожает миру ядерным оружием, но готова его применить в случае "угрозы суверенитета".

Об этом он заявил в выступлении на Петербургском экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"То один безответственный политик что-то ляпнет, то другой – причем на очень высоком уровне, скажем министерства иностранных дел, первые лица там разглагольствуют по этому поводу. А мы что – молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили, сразу цепляются за это: "Вот, россия угрожает!"

Мы не угрожаем! Но все должны знать, что у нас есть. И что мы будем применять, если это потребуется для защиты нашего суверенитета", - сказал Путин.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Пуйло почало програвати і погрожує ядерною зброєю. Не боїмося, у відповідь отримаєш дві, а то і більше. Пішов на юх терорист.
  • Mykola Trofimenko
    На кого ці загрози розраховані? Нас це не лякає, нам діватися нікуди, ми на своїй землі.
  • Vsevolod Marchenko
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