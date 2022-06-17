Зеленский поговорил с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен и президентом Евросовета Мишелем

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в твиттере.

"Продолжил диалог с президентами Еврокомиссии и Европейского совета. Поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за положительное заключение ЕК о предоставлении Украине статуса кандидата. Украина будет продолжать курс проевропейских реформ", - написал Зеленский в пятницу вечером.

"С Шарлем Мишелем скоординировали шаги накануне исторического заседания Европейского совета 23-24 июня. Спасибо лидерам ЕС за веру в европейское будущее Украины!" – также написал президент Украины.

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