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Имеем веские результаты на передовой благодаря поддержке США, - Зеленский

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Имеем веские результаты на передовой благодаря поддержке США, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сказал, что на фронте есть определенные успехи в пользу Украины благодаря помощи Соединенных Штатов.

Об этом он рассказал в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"В целом неделя была максимально полезна для Украины – во многих направлениях. И хочу также сегодня поблагодарить президента США Байдена за то, что американская поддержка для Украины усиливается еженедельно. И на этой неделе имеем весомые результаты на передовой – именно благодаря поддержке США", - заявил Зеленский .

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Завдяки євроатлантичним друзям і всупереч діяльності кремлівських гнид!!))
  • Герхард
    Навіть всупереч діяльності гнид з Банкової.
  • Підлога Маккартні
    За Херсон тогда придётся отдавать деньги полученные в омане от старены патрубка. Но думаю зеля его кинет. Он же не лох
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