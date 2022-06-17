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Шольц о поставках оружия Украине: "Оно прибудет вовремя"

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Шольц о поставках оружия Украине: "Оно прибудет вовремя"
Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что немецкое оружие, которое Берлин пообещал предоставить Украине для противостояния российским войскам, прибудет в срок.

Об этом Шольц заявил в интервью DPA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

На вопрос, сможет ли Украина получить германское оружие вовремя, чтобы переломить ход боевых действий в Донбассе, Шольц сказал: "Оно прибудет вовремя".

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Немецкий канцлер добавил, что некоторые страны уже два или три года ждут получения оружия из Германии, и для более быстрой поставки его Украине сейчас вносятся изменения в соответствующие протоколы.

"Конкретные вещи, которые мы можем предоставить сейчас, будут предоставлены после подготовки… без подготовки это оружие использовать нельзя. Мы предоставим противоракетные системы, способные защитить Одессу и Киев. Также с Британией и США мы решили, что предоставим реактивные системы залпового огня", – отметил Шольц.

Германия ранее заявила о планах поставки ВСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.

Но в правительстве отметили, что по организационным причинам и проблемам безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Цікаво, що для дебілів так і не дійшло, що саме «завдяки» зеленському, ми змушені мов жебраки, випрошувати зброю, **********, амуницію!
    Це не німці винуваті, що в 2019-2022 роках, ми повністю забили на забезпечення та озброєння армії!
  • Шимус
    не понял у вовки все было- готовые к серии отрк Гром ПКР Нептун ракеты к смерчам и ураганам помимо модернизации града на уровень вербы Великолепные птрк Корсар и Стугна которые до 19го года закупались по 2 тыс штук и сотнями пу к ним Но он все это зарыл в землю а точнее в дороги Армия была - но с его приходом в бригадах резали по штату арт дивы сокращая количество орудий в них Где моб запас бронежилетов и касок для ЗСУ а зебил Какого художника мобики с плитонсками где плиты из рессорной стали сварной а как в 14 м
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