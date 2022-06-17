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Россия не отвечает на запросы расследователей ООН по военным преступлениям в Украине

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Россия не отвечает на запросы расследователей ООН по военным преступлениям в Украине
Комиссия ООН, созданная для расследования военных преступлений, совершенных в Украине во время российского вторжения, заявила, что ей пока не удалось "установить контакт" с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Руководитель комиссии по расследованию Эрик Мозе заявил на пресс-конференции в Киеве, что попытки начать диалог с миссией России в Женеве "не увенчались успехом". Комиссия, однако, будет и далее пытаться "наладить контакт".

Мозе сказал, что пока слишком рано обсуждать доказательства, собранные в Киеве, Харькове и Сумах, а также в городах Ирпень и Буча.

"В Буче и Ирпене комиссия получила данные о произвольных убийствах мирных жителей, уничтожении и разграблении имущества, а также о нападениях на гражданскую инфраструктуру, в том числе на школы", – сказал Мозе.

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Напомним, Комиссия была создана Советом ООН по правам человека для расследования нарушений прав человека и международного гуманитарного права во время российского вторжения в Украину.

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Топ комментарии

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Фашистская Германия тоже не сразу согласилась на Нюрнберг.
  • Vlad D 3e787b09
    Это как против себя давать показания
  • Бенина Мама
    Комиссия ООН должна сделать вывод, что Парашу надо вышвырнуть из ООН. Для такого вывода ей достаточно 5 минут, но тогда потом сама эта комиссия останется не у дел.
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