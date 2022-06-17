Россия не отвечает на запросы расследователей ООН по военным преступлениям в Украине
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Руководитель комиссии по расследованию Эрик Мозе заявил на пресс-конференции в Киеве, что попытки начать диалог с миссией России в Женеве "не увенчались успехом". Комиссия, однако, будет и далее пытаться "наладить контакт".
Мозе сказал, что пока слишком рано обсуждать доказательства, собранные в Киеве, Харькове и Сумах, а также в городах Ирпень и Буча.
"В Буче и Ирпене комиссия получила данные о произвольных убийствах мирных жителей, уничтожении и разграблении имущества, а также о нападениях на гражданскую инфраструктуру, в том числе на школы", – сказал Мозе.
Напомним, Комиссия была создана Советом ООН по правам человека для расследования нарушений прав человека и международного гуманитарного права во время российского вторжения в Украину.