Россия не отвечает на запросы расследователей ООН по военным преступлениям в Украине

Комиссия ООН, созданная для расследования военных преступлений, совершенных в Украине во время российского вторжения, заявила, что ей пока не удалось "установить контакт" с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Руководитель комиссии по расследованию Эрик Мозе заявил на пресс-конференции в Киеве, что попытки начать диалог с миссией России в Женеве "не увенчались успехом". Комиссия, однако, будет и далее пытаться "наладить контакт".

Мозе сказал, что пока слишком рано обсуждать доказательства, собранные в Киеве, Харькове и Сумах, а также в городах Ирпень и Буча.

"В Буче и Ирпене комиссия получила данные о произвольных убийствах мирных жителей, уничтожении и разграблении имущества, а также о нападениях на гражданскую инфраструктуру, в том числе на школы", – сказал Мозе.

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Напомним, Комиссия была создана Советом ООН по правам человека для расследования нарушений прав человека и международного гуманитарного права во время российского вторжения в Украину.