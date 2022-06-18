На территории Беларуси сегодня нет войск для такого наступления, как 24 февраля, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что в Беларуси на сегодняшний день нет такой концентрации войск, которая была на 24 февраля.

Об этом Данилов рассказал в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Мы владеем информацией о том, что происходит сегодня на территории Беларуси. На сегодняшний день мы не видим таких угроз (относительно вторжения. – Ред.), потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы совершить такое наступление, которое происходило 24 февраля. Концентрация российских войск, которая была на 24 февраля, на сегодняшний день в Беларуси отсутствует. Когда отсюда наши военные выгнали рашистов, и они убегали через Беларусь, они в Беларуси не остались, а были передислоцированы в подавляющем большинстве на Донецкое, Луганское и Харьковское направление", – заявил он.

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Отвечая на вопрос, готовы ли белорусские войска вторгнуться в Украину, Данилов отметил: "Когда мы говорим "готовы или не готовы", надо понимать, что это войска. Если они будут подняты по той или иной тревоге, они могут делать те или иные вещи . Мы на сегодняшний день не видим, что там есть способности, там есть силы".

При этом секретарь СНБО констатировал, что Россия уже "политически оккупировала" Беларусь.

"Надо понимать, что Лукашенко находится под большим влиянием Российской Федерации. Россия фактически уже политически оккупировала Беларусь. И говорить о том, что это свободная страна - это большое, скажем так, предположение", - подчеркнул он.