Кабмин урегулировал вопрос обращения с военнопленными
3 98711
Кабинет Министров Украины принял постановление "Об утверждении Порядка осуществления мер по обращению с военнопленными в особый период".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Документ регулирует вопросы обращения с военнопленными с учетом норм международного гуманитарного права.
В частности, постановлением закрепляется порядок:
- ведения учета и регистрации военнопленных врагов;
- эвакуации и приема-передачи военнопленных врагов;
- сопровождение военнопленных врагов;
- организации мер передачи военнопленных врагов в лагерь (участки);
- опрос в соответствии с нормами действующего законодательства и международного гуманитарного права.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Содержание одного плененного россиянина стоит Украине 3000 грн в месяц, - Минюст