Казахстан не признает "независимость Л/ДНР", - Токаев

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, сидевший рядом с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме, сказал, что Казахстан не признает независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Токаев отметил, что два основных принципа Устава ООН – право нации на самоопределение и территориальная целостность государства – пришли во взаимное противоречие.

"Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. Этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются "Луганск" и "Донецк", - сказал президент Казахстана.

Незадолго до него Путин сказал, что отделения от Украины "ДНР" и "ЛНР" не должны спрашивать "разрешения" у украинского правительства.

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В 1992 году независимости требовал Дальний Восток, Сибирь требовала независимости в 1993 году. В 1992 году из состава России хотели также выйти Свердловская и Челябинская области, которые превратились в Уральскую республику. По приказу президента Бориса Ельцина референдум о статусе республики так и не состоялся. Признания суверенитета в разное время требовали Карелия, Дагестан, Татарстан и Чечня (Ичкерия).