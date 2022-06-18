Литва прекращает транзит ряда товаров из РФ в Калининградскую область

Литовская железная дорога в ночь с пятницы на субботу перестает совершать транзит ряда попавших под санкции Европейского союза российских товаров в Калининград (бывший Кенигсберг).

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова, передает Цензор.НЕТ.

Под запрет ЕС попали около 50 процентов всех грузов, которые доставляют из регионов России. Алиханов сообщил, что теперь на паромную линию Усть-Луга – Балтийск потребуются дополнительные суда для доставки товаров.

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По словам российского чиновника, запретив транзит грузов в Калининградскую область, Литва якобы нарушила правила своего вступления в Евросоюз.

Напомним: Калининградская область – российский анклав, граничащий с Литвой и Польшей. Железнодорожное пассажирское сообщение с ним осуществляется через территорию Литвы без изменений, а самолеты летают над Балтийским морем, поскольку воздушное пространство стран ЕС для России закрыто.