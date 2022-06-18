Норвегия присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против России
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы совместно с ЕС поддерживаем санкции против России, чтобы поддерживать давление на правительство и элиту этой страны. Теперь мы запрещаем импорт нефти, транспортировавшейся морем из России в Норвегию", – сказала Хюитфельдт на пресс-конференции.
Запрет на импорт российской нефти начинает действовать уже сейчас, но правительство Норвегии предусмотрело переходные периоды для ее внедрения: до 5 декабря 2022 – для сырой нефти и до 5 февраля 2023 – для нефтепродуктов.
"Санкции с каждым пакетом усиливались. Запрет импорта нефти, ограничения в отношении нескольких крупнейших банков и запрет экспорта определенных товаров могут оказать влияние на военную мощь России", - подчеркнула глава МИД Норвегии.