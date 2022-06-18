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Оккупанты выпустили 6 ракет по НПЗ и 2 - по ТЭЦ в Кременчуге, - председатель ОВА Лунин (обновлено)

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Оккупанты выпустили 6 ракет по НПЗ и 2 - по ТЭЦ в Кременчуге, - председатель ОВА Лунин (обновлено)
Россияне нанесли ракетный удар по НПЗ и другим объектам инфраструктуры Кременчуга.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Снова под вражеским ударом Кременчуг. От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже. Угроза ударов остается. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Кременчугской ТЭЦ, - председатель ОВА Лунин

Позже Лунин уточнил информацию: "6 российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который и так не работал, и 2 ракеты – по ТЭЦ. К счастью, пострадавших нет. Враг атакует эти объекты не в первый раз. На месте работают спасатели.

НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны подверглись наибольшим атакам и разрушениям среди всей инфраструктуры Полтавщины"

Топ комментарии

  • SlavaGeroyam
    Порох восстанановил ППО за свой счет под Киевом, а ваш Зеля восстановил дороги для танков бурятов...и не делите страну на города, к нам тоже прилетело и завод и дом розхерячило некоторое время назад.
  • Super Gut
    Сходила на вибори по-приколу, тепер регочи, дурепа.
  • Яр Холодний
    Не переживай! Буде необхідність - відновлять! Головне - щоб були кошти на відновлення А люди у нас - не "рукожопі" Тим більше що заводу тому вже "років і років"! Пора вже і "обновлять" виробництво! Правда - не з нашими "зеленими придурками" Для цього потрібно "стратегічне мислення" - на десятки років наперед (хоча-б з розрахунку на сировину, яку вони перероблять там будуть - кацапську "Уралс"(із масою парафінів та сірки), азербайджанську чи арабську А наші "блазні" не знають, що вони навіть наступного дня робитимуть!
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