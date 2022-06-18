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США приостановили продажу Украине четырех беспилотников Grey Eagle из-за опасений, что они могут попасть к россиянам, - СМИ

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США приостановили продажу Украине четырех беспилотников Grey Eagle из-за опасений, что они могут попасть к россиянам, - СМИ
Продажа Украине Штатами четырех беспилотников MQ-1C Grey Eagle под угрозой из-за опасений США, что это сложное оборудование может попасть в руки россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники Reuters.

Предостережение от возможной продажи было выдвинуто во время углубленной проверки Управлением по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогие технологии от рук врага.

Отмечается, что "Радар и оборудование для наблюдения на беспилотниках могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России".

Решение о продлении соглашения рассматривается вышестоящими инстанциями в Пентагоне, но сроки принятия какого-либо решения не ясны.

По словам источников, одним из решений была бы замена существующего радарного и сенсорного комплекта на что-нибудь менее сложное, но на это могут уйти месяцы.

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Топ комментарии

  • Владимир Сухов e5dee246
    Да уж ! Хто буде передавати секретну зброю до рук Єрмака. Це тільки перша ластівка!
  • Микола Мазуренко
    То у єрмака така репутація
  • Aleks Wav
    А хто передав номери клістронів? Хто злив "Вагнер"? Хто передавав супутнікові дані?
    І це тільки те,що МИ знаємо! А що знають у США?!
    Зараз в них є недоторканість,а завтра?
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