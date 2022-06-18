Враг сосредоточил свои боевые возможности на захвате Северодонецка и Лисичанска, однако несет большие потери, - американский Институт изучения войны

Российские войска продолжают разворачивать дополнительные силы для поддержки наступательных операций в районе Северодонецк-Лисичанск, а оборона Украины остается крепкой.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты перебрасывают танки, бронетранспортеры и технику из Сватового, вдоль российских наземных линий связи в Луганской области, в Старобельск, всего в 40 км к востоку от Северодонецка.

Пользователи соцсетей сообщили, что российские войска, вероятно, передислоцируют технику с севера Харьковской области на Донбасс, и опубликовали кадры российской тяжелой артиллерии, прибывающей по железной дороге в Старый Оскол Белгородской области 17 июня.

Кроме того, начальник обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что российские силы "уменьшают" мощность, вводя большое количество личного состава и оборудования для получения преимущества на одном направлении. Российские военные сосредоточили свои боевые возможности для захвата Северодонецка и Лисичанска за счет других направлений продвижения, однако терпят при этом большие потери.

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