ВСУ осуществляют контрнаступление в направлении Изюма, чтобы отвлечь россиян от Славянска, - ISW

Украинские силы, вероятно, ведут контрнаступление северо-западнее Изюма, чтобы отвлечь российские войска от наступления на Славянск.