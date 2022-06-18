Враг вновь обстрелял Криворожский район Днепропетровщины, - Резниченко

Враг снова обстрелял Криворожский район, несколько раз ударил из артиллерии по селу Великая Костромка.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью в области дважды звучали сирены. Враг снова обстрелял Криворожский район. Несколько раз ударил из артиллерии по селу Великая Костромка. Есть разрушения. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли из артиллерии село Великая Костромка на Днепропетровщине, - ОВА