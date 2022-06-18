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Украинские войска нанесли значительные потери 11-му отдельному мотострелковому полку 1-го армейского корпуса агрессора, - Генштаб ВСУ

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Украинские войска нанесли значительные потери 11-му отдельному мотострелковому полку 1-го армейского корпуса агрессора, - Генштаб ВСУ
Украинские защитники нанесли огневое поражение подразделениям 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в фейсбуке.

"Недалеко от Горского, Берестова и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий оккупанты отошли. В результате огневого поражения Силами обороны Украины подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Vedana
    Від військових капеланів 30-тки:
  • Василь Ткаченко
    "И что? Полк восстановит боеспособность и вернется на передовую"- так може писати лише людина, яка не знає, що таке відновити боєздатність військової частини після значних втрат людей і техніки, навіщо писати по темі, що Вам не знайома?
  • акаб акабіч
    о, лапотный стратег. в будку, дуня. истерить будешь в муходрыщенске
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