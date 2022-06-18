Войска РФ возобновили наступление к югу от Изюма, - британская разведка

Российские войска за последние 48 часов, вероятно, возобновили свои усилия по наступлению к югу от Изюма с целью углубиться в Донецкую область и окружить район вокруг Северодонецк с севера.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

Также сообщается, что с 14 июня официальные лица России и сепаратистов заявляют, что они пытаются создать гуманитарные коридоры, чтобы гражданские лица могли эвакуироваться из Северодонецка.

"У России есть прецедент, как ранее в кампании на Украине, так и в Сирии, использования односторонне объявленных "гуманитарных" коридоров в качестве механизма для манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения", - отмечается в заявлении.

Варианты покинуть город ограничены разрушением мостов, но предложенный Россией маршрут приведет их в город Сватов, вглубь оккупированной Россией территории.

"Если мирные жители, попавшие в ловушку, не примут предложение выйти через коридор, русские, скорее всего, возьмут на себя оправдание в том, что делают меньше различий между ними и любыми украинскими военными целями в этом районе", - отмечается в сводке.

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