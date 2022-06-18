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ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Донецке, - полковник ФСБ Гиркин

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ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Донецке, - полковник ФСБ Гиркин
Российский террорист Гиркин заявил, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов в оккупированном Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

"Донецк весь день под обстрелом (в настоящее время восстановился после некоторого перерыва). Поражен и взорван очередной склад боеприпасов – "гриб" над воинской частью видит почти весь город (боеприпасы детонируют до сих пор)", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреливают оккупированный Донецк, чтобы мотивировать местных жителей воевать против Украины, - Центр противодействия дезинформации

Топ комментарии

  • Dima30
    нехай збирають "гриби".. ці ******** вісім років розповідали про бавовну,дочекалися..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    гиркин идет нах.... падло!
  • Алексей Селезнев
    Минобороны предупреждает - курение опасно для здоровья
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