Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 350 человек, 216 самолетов, 180 вертолетов, 1465 танков и 3573 бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составляют:
личного состава - около 33 350 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1465 (+9) ед.,
боевых бронированных машин - 3573 (+10) ед.,
артиллерийских систем - 739 (+5) ед.,
РСЗО - 233 (+0) ед.,
средств ПВО - 98 (+1) ед.,
самолетов - 216 (+1) ед,
вертолетов - 180 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),
крылатых ракет – 129 (+0),
кораблей /катеров - 14 (+1) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2513 (+17) ед,
специальной техники – 55 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении", - сообщили в Генштабе.