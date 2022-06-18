Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 350 человек, 216 самолетов, 180 вертолетов, 1465 танков и 3573 бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА

Войска РФ, которые вторглись на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 июня потери личного состава противника составляют около 33 150 человек.