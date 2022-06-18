Седьмой пакет санкций против РФ должен быть введен как можно скорее, - МИД Польши

Польское правительство призвало к дополнительным санкциям против России в преддверии встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

"С нашей точки зрения, седьмой пакет санкций должен быть введен как можно скорее. Мы должны продолжать давление", - сказал Ясина.

Зам.министра иностранных дел Марцин Пшидач отметил, что шестой пакет санкций сильно ударил по России, но "мы еще не смогли достаточно ослабить Путина и его военную машину".

"Нам нужны дальнейшие и более жесткие санкции", – сказал он.

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