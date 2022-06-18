Украина обнародовала свои ответы на опросник ЕС по поводу членства

Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной обнародовал вопросы и предоставленные ответы к опроснику, который Европейская Комиссия представила Украине

Опросник опубликован на Евроинтеграционном портале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, ответы на опросник были необходимы для оценки способности государства выполнять обязательства по членству в ЕС и получить статус кандидата в члены ЕС. А на основе этого документа 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в член ЕС.

Первая часть опросника касается экономических и политических критериев членства, вторая часть охватывает оценку адаптации Украины к законодательным нормам ЕС, проинформировал Офис вице-премьера.

"В кратчайшие сроки мы заполнили две части опросника, я искренне благодарю всех чиновников и экспертов, которые присоединились к этой кропотливой и исторически важной работе. Сегодня есть первые значительные результаты на этом пути признания Украины и ее стремления к членству в ЕС - Европейская Комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата. Продолжаем активную работу, чтобы уже через неделю получить статус кандидата в члены ЕС", – прокомментировала Стефанишина.

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