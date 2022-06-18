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Зафиксировано увеличение количества колонн вражеской техники между оккупированными Мелитополем и Васильевкой в Запорожской области.

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Зафиксировано увеличение количества колонн вражеской техники между оккупированными Мелитополем и Васильевкой в Запорожской области.
Увеличение колонн вражеской техники, среди которых большое количество грузовиков КамАЗ, зафиксировано между оккупированными Мелитополем и Васильевкой Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщается на странице Сил обороны Запорожского края Facebook.

"В районе населенного пункта Конские Раздоры (Пологовский район) зафиксированы новые фортификационные сооружения противника, около 35 единиц техники и места дислокации личного состава.

С временно оккупированной территории АР Крым зафиксировано движение поезда с горюче-смазочными материалами и боеприпасами в направлении Мелитополя.

Кроме того, зафиксировано увеличение количества колонн техники противника: трасса Мелитополь — Васильевка и в обратном направлении фиксируется систематическое движение значительного количества грузовиков "КамАЗ", Андреевка - Конские Раздоры большое количество тяжелой техники, из АР Крым в направлении Мелитополя в течение дня зафиксировано несколько колонн грузовиков, бензовозов и военной техники", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Вся відповідальність лежить виключно на Зеленському, бо він має всюди монобільшість. Призначення в ті області зробив він і не по професійних якостях, а відданості справі "какая разница". Пам'ятаєте, що робили з Порошенко за Іловайськ? День і ніч пропагандони з телеканалів "1+1", 112 каналу, ЗІК, Ваньки Садового лили бруд сотнями тон в день і не звертали уваги "не на часі", а сьогодні ті же пропагандони мовчать, як будто нічого не трапилося, як будто не знищили вороги десятки тисяч мирних громадян тільки в Маріуполі.
  • Andy S 89bd7d80
    Они не молчат. Они говорят что те, кто критикует сегодня клоуна, играет на руку рашистам. В стране куча биомассы, голосующей по приколу, и которым "какая разница". Вот за них сегодня гибнут лучшие украинцы, цвет нации.
  • 5 копійок
    Чому не були знищені мости на перешийку і хто відповість за це?
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