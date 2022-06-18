Зафиксировано увеличение количества колонн вражеской техники между оккупированными Мелитополем и Васильевкой в Запорожской области.

Увеличение колонн вражеской техники, среди которых большое количество грузовиков КамАЗ, зафиксировано между оккупированными Мелитополем и Васильевкой Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщается на странице Сил обороны Запорожского края Facebook.

"В районе населенного пункта Конские Раздоры (Пологовский район) зафиксированы новые фортификационные сооружения противника, около 35 единиц техники и места дислокации личного состава.

С временно оккупированной территории АР Крым зафиксировано движение поезда с горюче-смазочными материалами и боеприпасами в направлении Мелитополя.

Кроме того, зафиксировано увеличение количества колонн техники противника: трасса Мелитополь — Васильевка и в обратном направлении фиксируется систематическое движение значительного количества грузовиков "КамАЗ", Андреевка - Конские Раздоры большое количество тяжелой техники, из АР Крым в направлении Мелитополя в течение дня зафиксировано несколько колонн грузовиков, бензовозов и военной техники", - говорится в сообщении.

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