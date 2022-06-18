Новости

Вице-президент Европарламента Барли об Украине: Не может быть поспешных вступлений в ЕС

6 53246
Вице-президент Европарламента Барли об Украине: Не может быть поспешных вступлений в ЕС
Не следует спешить с вступлением Украины в Евросоюз, ведь исключить ее из этого объединения будет невозможно.

Об этом заявила вице-президентка Европейского парламента Катарина Барли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Не должно быть поспешных вступлений. После того, как вы находитесь в ЕС, вы не можете быть исключены", - сказала Барли, представляющая немецкую партию СДПГ, который возглавляет Олаф Шольц.

Барли пояснила, что сейчас есть пример Венгрии, которая систематически подрывает верховенство закона.

"Тем более важно, чтобы критерии, установленные для вступления, такие как институциональная стабильность, функционирующая рыночная экономика и верховенство закона, были полностью соблюдены", — сказала она.

Барли уверена, что на следующей неделе страны ЕС одобрят решение о предоставлении Украине статуса кандидата.

Также читайте: Украина обнародовала свои ответы на опросник ЕС по поводу членства

"Я почти уверена, что все страны-члены ЕС готовы облегчить Украине путь к вступлению в ЕС. Могут быть различные мнения о временном горизонте, но в целом все согласны с целью", - сказала она.

Барли добавила, что предоставление Украине статуса кандидата - это правильный способ поддержки страны на фоне вторжения России.

"Статус кандидата станет для Москвы важным сигналом того, что ЕС не испугается, когда дело дойдет до защиты наших ценностей", - сказала политик.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Валадімір Щєлєнскій
    72 ОМБр ім. Чорних Запорожців звітує, що збили на Донеччині російський літак Су-25 з ПЗРК "Ігла".
  • Ніна Тарасюк
    вона все правильно каже... Україна в цьому плані нестабільна... згадую, як вибирали президентом донецького бандюка януковича. і це було ще зовсім недавно... хто може бути впевненим, що наші люди не виберуть чергового гівнюка, як тільки стане сутужно...
  • zhekan
    скажи підер, ти сьогодні зареєстрвався щоб цю хрєнь сказать?

    Влад Влад 650ec637

    Реєстрація: 18 червня 2022
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости