Данилов: Подоляк – голос армии? Я его видел только на пеньках у Януковича

Секретарь СНБО Алексей Данилов не понимает, почему советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк стал голосом армии.

Об этом Данилов рассказал в интервью ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

"Я не понимаю, почему он делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого перепуга он сейчас голос армии. Такие вещи должен говорить Залужный, Шаптала (начальник Генштаба ВСУ. – Ред.) и министр обороны", - прокомментировал секретарь СНБО заявления Подоляка о нуждах ВСУ в вооружении.

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