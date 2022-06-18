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Данилов: Подоляк – голос армии? Я его видел только на пеньках у Януковича

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Данилов: Подоляк – голос армии? Я его видел только на пеньках у Януковича
Секретарь СНБО Алексей Данилов не понимает, почему советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк стал голосом армии.

Об этом Данилов рассказал в интервью ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

"Я не понимаю, почему он делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого перепуга он сейчас голос армии. Такие вещи должен говорить Залужный, Шаптала (начальник Генштаба ВСУ. – Ред.) и министр обороны", - прокомментировал секретарь СНБО заявления Подоляка о нуждах ВСУ в вооружении.

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Топ комментарии

  • Тарас Редька 10f5eb5a
    Нове прізвисько Подоляка - голос пеньків Януковича.
  • Alex Tiger
    Оказывается, и Данилов может говорить правильные вещи. Подоляк - голос Дерьмака, агента ФСБ с погремухой Козырь.
  • Yuri Gromov
    Тому його й кличуть бЛАЗНем.
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