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Некоторые руководители в Африке, Азии и на Ближнем Востоке предлагали нам прекратить сопротивление России, - Кулеба

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Некоторые руководители в Африке, Азии и на Ближнем Востоке предлагали нам прекратить сопротивление России, - Кулеба
Некоторые руководители в Африке, Азии и на Ближнем Востоке призывали Украину прекратить сопротивление стране-оккупанту РФ, чтобы получить заблокированное российскими захватчиками в украинских портах зерно.

Об этом в статье "Как Украина победит" в журнале Foreign Affairs рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я разговаривал с рядом лиц, принимающих решения в африканских, арабских и азиатских странах. Некоторые из них начинали беседу с заявлений о поддержке, прежде чем совершить резкий поворот, вежливо предложив нам просто прекратить сопротивление", – написал он.

Глава МИД подчеркнул, что аргументация таких переговорщиков ясна: они хотят, чтобы зерно, застрявшее в украинских портах из-за морской блокады России, было разблокировано.

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"И они готовы пожертвовать украинской независимостью, чтобы получить его", - посетовал министр.

Кулеба ответил таким деятелям: "Невозможно предполагать, что Украина пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир".

Топ комментарии

  • Paul Foxen
    Я не расист, але хай здохнуть з голоду чі азіатські арабські і африканські гниди, які таке сміють навіть говорити, навіть ДУМАТИ потайки, НАВІТЬ допускати думку
  • Small Jerboa
    Саме цікаве, що ці "діячі" з Африки/Азії можуть САМИ ВИРОЩУВАТИ ЇЖУ!!!
    Але вони звикли жити збиранням диких плодів.
    І віддають перевагу сидіти голодними та чекати "гуманітарки".
  • Vladism Vlad
    Так пусть голодают. Что-то не слышно, чтобы кто-то из них добивался проведения спецоперации под эгидой ООН по обеспечению безопасного вывоза зерна из портов Украины.
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