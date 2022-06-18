Некоторые руководители в Африке, Азии и на Ближнем Востоке предлагали нам прекратить сопротивление России, - Кулеба
Об этом в статье "Как Украина победит" в журнале Foreign Affairs рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Я разговаривал с рядом лиц, принимающих решения в африканских, арабских и азиатских странах. Некоторые из них начинали беседу с заявлений о поддержке, прежде чем совершить резкий поворот, вежливо предложив нам просто прекратить сопротивление", – написал он.
Глава МИД подчеркнул, что аргументация таких переговорщиков ясна: они хотят, чтобы зерно, застрявшее в украинских портах из-за морской блокады России, было разблокировано.
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"И они готовы пожертвовать украинской независимостью, чтобы получить его", - посетовал министр.
Кулеба ответил таким деятелям: "Невозможно предполагать, что Украина пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир".