Попробуем получить на саммите ЕС 27 "да" о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление, - Шольц
Об этом сообщил RND канцлер Германии Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ.
Он пообещал дальнейшую помощь Украине: "Мы продолжим предоставлять финансовые ресурсы. Мы поможем восстановить Украину. Мы будем продолжать поставлять оружие, которое крайне необходимо для защиты независимости Украины".
Канцлер сказал, что сейчас речь идет о сочетании солидарности с перспективой.
"Поскольку многие борются за свободу и демократию в Украине, они хотят знать, что это приведет в Европу", - заявил он, отметив, что Украине необходим статус кандидата на вступление в ЕС.
"Теперь мы поговорим об этом в Брюсселе. Уже в четверг. И попытаемся получить "да" 27 раз на конкретное решение, совместное решение Европейского союза, которое также открывает эту перспективу", - заявил Шольц.