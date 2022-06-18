Меркель готова стать мирной посредницей между Украиной и РФ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что может выступить как посредница в мирном урегулировании войны в Украине, которую начала Россия.

Об этом она рассказала в интервью Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Сейчас вероятность участия Меркель в переговорном процессе между Украиной и РФ не обсуждается, это только перспектива, которую рассматривает бывший канцлер ФРГ.

По ее словам, до того, как выйти из политики в 2021 году, она пыталась предотвратить украинский кризис, но не преуспела в этом вопросе.

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"Путин больше не был готов к саммитам в нормандском формате. Да и я не добилась успеха в том, чтобы создать дополнительный дискуссионный формат для России и Европы о порядке европейской безопасности параллельно с нормандским форматом", — сказала Меркель.