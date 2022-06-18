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Россия вобрала худшее из трех веков истории. Привычного мира больше нет, потому что Путин открыл ящик Пандоры, - Моравецкий

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Россия вобрала худшее из трех веков истории. Привычного мира больше нет, потому что Путин открыл ящик Пандоры, - Моравецкий
Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин создал идеологию "опасного и преступного российского мира, опирающегося на две традиции: Советский Союз и "великая Россия".

О происходящем в Европе он рассказал на открытии 17-го конгресса клубов Gazeta Polska в Спале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Путин облек их [традиции] в "русский мир". Но этот "русский мир", эта российская идеология, она преступна и опасна и показывает сегодня миру свое самое ужасное лицо", - сказал глава польского правительства.

Моравецкий объяснил, что именно поэтому Польша настолько откликнулась на поддержку сопротивления Украины российскому вторжению.

"Мы информируем весь мир, что Россия сублимировала, можно сказать, все самое плохое, что есть в новейшей истории XIX и XX веков, особенно в XX веке: империализм, колониализм и национализм", - перечислил глава правительства Польши.

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Он подчеркнул, что прежнего, привычного всем мира больше нет – "мы находимся в совершенно новой ситуации, когда мир ахнул, потому что Путин открыл ящик Пандоры".

"Путин и власти в Кремле пришли к выводу, что сейчас необходимо достичь перелома. <...> Они увидели, что проигрывают <...> эти гонки – во многом технически, технологически, промышленно и экономически", – сказал Моравецкий.

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Топ комментарии

  • myroslav makar
    До виступу Моравецького ні додати, ні відняти
  • Остап Покотило
    Путинская Россия вся состоит из обломков прошлого:
    из отходов СССР, коммунистической идеи, Российской империи, отрыжек самодержавия, из кусочков сталинской шинели, из плохо склеенных отрывков уваровской триады: православие-самодержавие-народность, и еще более дремучей идеи старца-Филофея про "Москву - третий Рим". На этой исторической свалке можно найти осколки пенсне Берии и шпоры от сапог Петра Первого, лоскуты халата хана Батыя на этой свалке рвутся о колючую проволоку     ГУЛАГа...

    Игорь Яковенко
  • Andy S 89bd7d80
    Этот Мир может сохраниться только при условии, что будет реальное мировое правительство с таким же парламентом, и любую страну, чьи вооруженные силы перешли границу другой страны без мандата, мировое правительство по протоколу предупреждает агрессора, и в случае непрекращения агресси за 24 часа, в войну вступает всемирное НАТО и уничтожает армию агрессора, причем на его территории.
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