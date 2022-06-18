Россия вобрала худшее из трех веков истории. Привычного мира больше нет, потому что Путин открыл ящик Пандоры, - Моравецкий
О происходящем в Европе он рассказал на открытии 17-го конгресса клубов Gazeta Polska в Спале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Путин облек их [традиции] в "русский мир". Но этот "русский мир", эта российская идеология, она преступна и опасна и показывает сегодня миру свое самое ужасное лицо", - сказал глава польского правительства.
Моравецкий объяснил, что именно поэтому Польша настолько откликнулась на поддержку сопротивления Украины российскому вторжению.
"Мы информируем весь мир, что Россия сублимировала, можно сказать, все самое плохое, что есть в новейшей истории XIX и XX веков, особенно в XX веке: империализм, колониализм и национализм", - перечислил глава правительства Польши.
Он подчеркнул, что прежнего, привычного всем мира больше нет – "мы находимся в совершенно новой ситуации, когда мир ахнул, потому что Путин открыл ящик Пандоры".
"Путин и власти в Кремле пришли к выводу, что сейчас необходимо достичь перелома. <...> Они увидели, что проигрывают <...> эти гонки – во многом технически, технологически, промышленно и экономически", – сказал Моравецкий.