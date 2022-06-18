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Токаев отказался получить орден Александра Невского. В РФ говорят, что и не собирались вручать

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Токаев отказался получить орден Александра Невского. В РФ говорят, что и не собирались вручать
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отказался принять российский орден Александра Невского. В Кремле сейчас говорят, что и не планировали награждение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Настоящее время.

В пресс-службе Токаева заявили, что казахский лидер решил до завершения полномочий не принимать никаких наград – ни отечественных, ни иностранных.

Ранее казахстанский политолог Ербол Едилов сообщил со ссылкой на собственные источники, что Токаева в Кремле собирались наградить орденом Александра Невского, но он отказался.

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Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что ни планов на награждение, ни отказа не было.

"Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было", - заявил Песков.

Напомним, 17 июня Токаев и Путин выступили на заседании Петербургского экономического форума. Токаев заявил, что Казахстан не признает независимость "квазигосударственных территорий" "ЛНР" и "ДНР".

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Топ комментарии

  • Serhios Bond 5ae25a76
    Ну,это-же так по-кацапски-когда их посылают нах...они говорят-"да мы и не собирались".
  • Константин К e77bcd2e
    Этот Токаев на удивление хитрый, умный и опасный чувак. Убедить пу сути бога казахстана Назарбаева отойти в тень, оставшись вроде как серым кардиналом. Потом технично использовать путинское эго, чтоб от него избавиться и самому стать богом казахстана. Теперь публично водить Путину по губам санкциями и квазигосударствами ЛДНР. При этом максимально использовать парашу для экономических выгод.
  • Володимир Д
    Уявіть як казаху отримати орден імені свого холуя.
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