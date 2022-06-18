Токаев отказался получить орден Александра Невского. В РФ говорят, что и не собирались вручать
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Настоящее время.
В пресс-службе Токаева заявили, что казахский лидер решил до завершения полномочий не принимать никаких наград – ни отечественных, ни иностранных.
Ранее казахстанский политолог Ербол Едилов сообщил со ссылкой на собственные источники, что Токаева в Кремле собирались наградить орденом Александра Невского, но он отказался.
Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что ни планов на награждение, ни отказа не было.
"Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было", - заявил Песков.
Напомним, 17 июня Токаев и Путин выступили на заседании Петербургского экономического форума. Токаев заявил, что Казахстан не признает независимость "квазигосударственных территорий" "ЛНР" и "ДНР".