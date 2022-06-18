Ленд-лиз для Украины еще не начинался, - Данилов

Поставки вооружения из США по процедуре ленд-лиза еще не начинались и могут стартовать через несколько месяцев.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью Лига.нет, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе - очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос - когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки это как сутки, а для нас - это совсем другие измерения", - сказал Данилов.

На уточняющий вопрос, когда ожидаются поставки оружия по ленд-лизу, он ответил: "Это может быть июль-август, может быть сентябрь".

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В то же время Данилов сообщил, что боеприпасов советского образца калибра 122 и 155 мм "почти не осталось".

На вопрос, как он оценивает результаты "Рамштайна-3", секретарь СНБО ответил: "Нам нужно задаться вопросом: а кто нам чем обязан? Для этого у нас должны быть несколько иные отношения с теми странами, которые берут на себя обязательства. Если бы наша страна была членом НАТО, то был бы совсем другой разговор".

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"Сегодня мы должны благодарить страны, которые оказывают нам помощь. Их очень много. Не обо всех мы знаем. Очень многие страны просят не озвучивать военное вооружение, которое они нам передают. Пройдет время, и будет наша победа – будем всем благодарить", - сказал он.

"Защищать нашу страну, кроме нас, никто не будет. Будут ли нам помогать оружием? Будут. Достаточно ли будет этого оружия? Оружия достаточно никогда не бывает. Но в этой войне у каждой страны свои задачи и видение для себя", - подчеркнул Данилов. .