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СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по мосту через Днестровский лиман

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СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по мосту через Днестровский лиман
Контрразведчики разоблачили и задержали российского агента в Одесской области, корректировавшего ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Службы безопасности Уэраины.

"Контрразведчики СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.

О результатах обстрелов он докладывал своему "куратору" через закрытые каналы связи", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Vika Lysenko
    Хоть одну МРАЗЬ-ГНИДУ ☠️РАССТРЕЛЯЙТЕ ПОКАЗАТЕЛЬНО , чтобы другие не бордели‼️
  • Анатолий К 65c6a92d
    Втопили цю тварину в тому лимані? А краще прив'язати до містка хай чекає на свою ракету.
  • Панас Стець
    По закону воєнного часу... допитати і ліквідувати.
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