60 российских солдат дезертировали с места дислокации в оккупированной Запорожской области, - разведка

На временно захваченной территории Запорожской области отмечены случаи дезертирства среди российских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Сил обороны Запорожского края.

"По данным разведки, в населенном пункте Михайловка (Васильевский район) из общежития, где ранее фиксировалось место жительства российских военных, отмечен случай дезертирства более 60 военнослужащих противника", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в районе населенного пункта Конские Раздоры (Пологовский район) зафиксированы новые фортификационные сооружения противника, около 35 единиц техники и места дислокации личного состава.

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