Украина может и должна провести Евровидение, - Джонсон

Песенный конкурс Евровидения в следующем году должен состояться в Украине, хотя организаторы предлагают перенести его в Соединенное Королевство из-за войны в Украине.

Об этом заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, я бы хотел, чтобы Евровидение провели в нашей стране, но победили они, и они заслуживают провести конкурс, я считаю, что они могут и должны его провести", - сказал Джонсон.

"Впереди еще целый год. До начала песенного конкурса Евровидения все будет хорошо, и я надеюсь, что украинцы его получат", – сказал он.

"Я верю, что Киев или любой другой безопасный украинский город будет отличным местом, чтобы провести конкурс", - сказал Джонсон.

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Как известно, Европейский вещательный союз (EBU) принял решение, что песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится не в Украине из-за текущей ситуации. Возможно, это будет Великобритания, представитель которой занял второе место на конкурсе. Украина побеждала на Евровидении трижды – в 2004-м, 2016-м и 2022-м годах, а приняла конкурс пока дважды – в 2005 и 2017 годах соответственно. В обоих случаях событие происходило в Киеве.