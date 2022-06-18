Инфраструктурный ущерб от войны - уже на сумму 104 млрд долларов, - Шмыгаль
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время онлайн-выступления на британско-украинском инфраструктурном саммите, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
По словам Премьер-министра, уже сейчас сумма инфраструктурного ущерба достигла 104 млрд долларов США. В результате обстрелов российской армии разрушены или повреждены по меньшей мере 45 млн квадратных метров жилья, 656 больниц, более 1200 учебных заведений, почти 25 тысяч километров дорог, 300 мостов, 12 аэропортов.
В следующем месяце правительство представит План восстановления Украины United24.
"Мы делаем ставку на региональный подход, предусматривающий опеку одной из стран-партнеров над конкретным регионом или отраслью. Дания уже вызвалась заботиться о восстановлении Николаевщины. Страны Балтии помогут восстанавливать Житомирщину. Португалия будет восстанавливать украинские школы. И каждый в Украине знает, что Великобритания, как обещал премьер-министр Борис Джонсон, примет участие в восстановлении и развитии Киева и Киевской области", - отметил Шмыгаль.
Он отметил, что общий размер программы восстановления украинское правительство, международные эксперты, Европейская комиссия оценивают в 500-600 млрд евро.
Шмыгаль напомнил, что страна уже начала работы по восстановлению электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения, работы по восстановлению дорог, мостов и жилья на освобожденных территориях.