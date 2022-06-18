Инфраструктурный ущерб от войны - уже на сумму 104 млрд долларов, - Шмыгаль

Сумма инфраструктурного ущерба от войны достигла 104 млрд долларов. Из-за обстрелов россиян разрушены или повреждены по меньшей мере 45 млн квадратных метров жилья, 656 больниц, более 1200 учебных заведений, почти 25 тысяч километров дорог, 300 мостов, 12 аэропортов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время онлайн-выступления на британско-украинском инфраструктурном саммите, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По словам Премьер-министра, уже сейчас сумма инфраструктурного ущерба достигла 104 млрд долларов США. В результате обстрелов российской армии разрушены или повреждены по меньшей мере 45 млн квадратных метров жилья, 656 больниц, более 1200 учебных заведений, почти 25 тысяч километров дорог, 300 мостов, 12 аэропортов.

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В следующем месяце правительство представит План восстановления Украины United24.

"Мы делаем ставку на региональный подход, предусматривающий опеку одной из стран-партнеров над конкретным регионом или отраслью. Дания уже вызвалась заботиться о восстановлении Николаевщины. Страны Балтии помогут восстанавливать Житомирщину. Португалия будет восстанавливать украинские школы. И каждый в Украине знает, что Великобритания, как обещал премьер-министр Борис Джонсон, примет участие в восстановлении и развитии Киева и Киевской области", - отметил Шмыгаль.

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Он отметил, что общий размер программы восстановления украинское правительство, международные эксперты, Европейская комиссия оценивают в 500-600 млрд евро.

Шмыгаль напомнил, что страна уже начала работы по восстановлению электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения, работы по восстановлению дорог, мостов и жилья на освобожденных территориях.