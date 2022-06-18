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Премьер Нидерландов Рютте призвал сограждан приготовиться затянуть пояса для победы Украины: "Это практически и наша война". ВИДЕО

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Премьер Нидерландов Рютте призвал сограждан приготовиться затянуть пояса для победы Украины: "Это практически и наша война". ВИДЕО
Нидерланды должны сделать все возможное, не переходя "красную линию", чтобы Украина победила в войне против России, и в процессе, возможно, народам Европы придется нести расходы, в том числе финансовые.

По поводу этого предостерег после еженедельного заседания Совета министров нидерландский премьер Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Его спросили, не становится ли народ Нидерландов "медленно, но верно все более вовлеченым в войну, которая необязательно его война".

Рютте отметил, что "мы делаем все возможное, чтобы Украина могла победить". По его словам, "красная линия" состоит в том, что НАТО не входит в прямой конфликт с Россией, "но в остальном мы делаем все возможное с финансовой и военной поддержкой, а также с очень тяжелыми системами вооружений".

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"Нидерланды в этом отношении [поставки тяжелых вооружений] заметно впереди. Это снова подтвердилось на неделе. <...> Тяжелых систем не так много, но мы делаем это, потому что это и наша война. Если что-то пойдет не так и мы позволим Путину оккупировать Украину, что дальше? На самом деле это прямая угроза нашей безопасности", – сказал премьер страны.

Рютте предупредил: важно, чтобы народ его страны был готов "нести расходы".

"Они также влияют и на наши кошельки. Но мы должны сделать это для нашей безопасности и нашей свободы", - подчеркнул он.

Позже во время пресс-конференции Рютте сказал: "Это не формально, что мы воюем с Россией, это не так. Но это практически и наша война. Украина должна победить, это действительно важно. В любом случае мы должны сделать все возможное, чтобы приблизить их к этой победе".

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Топ комментарии

  • Світлана febb5df7
    Однозначно...це війна проти тьми і зла!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    и о погоде)))
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    самые-самые прекрасные ВСУ взяли в плен пилота сбитого российского самолета Су-25

    https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/5406

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  • Ukraine Press
    Це типова цивілизаційна війна, Україна наразі відстоює своє право бути демократичною та вільною країною, два озвірілих диктатора кинули всі свої сили, щоб затягнути Україну у сраку, в якій вони самі знаходяться, але у них нічого не вийде,.
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