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Армия РФ истощена из-за боев за Северодонецк, - The Telegraph

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Армия РФ истощена из-за боев за Северодонецк, - The Telegraph
Международные эксперты активно обсуждают бои за город Северодонецк в Луганской области, который уже третью неделю является горячей точкой на Донбассе.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Издание приводит слова экспертов, отмечающих, что, несмотря на российские массированные обстрелы и попытки россиян взять полностью город, украинские войска все же удерживают позиции в Северодонецке и даже пытаются контратаковать.

Отмечается, что российская армия сильно истощилась в результате безуспешных попыток захватить стратегически важный Северодонецк. Кремлю даже пришлось вовлечь в бой резервистов с минимальным военным опытом. По информации министерства обороны Великобритании, у некоторых российских БТГ, обычно состоящих из 600-800 военнослужащих, осталось до 30 человек.

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Эксперты уверены, что армия РФ будет все чаще оперировать недоукомплектованными БТГ, а обе стороны во время боев в городах будут действовать малыми пехотными группами. По данным Минобороны Британии, Украина вывела большую часть войск на более стратегически выгодные оборонные позиции из Северодонецка.

Впрочем, Россия все еще имеет значительное преимущество в тяжелом оружии, из которого прямо сейчас обстреливает соседний с Северодонецком Лисичанск.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    русня не сама краща армія світу - вона мабуть сама найдовша...
    (коли ж вона вже виснажиться і передохне від виснаження!!!)
  • Super Gut
    США вже колись казали, якщо рашисти застосують ядерну зброю, то американські бомби знищать бункер куйла.
  • Super Gut
    Якщо виснажена, то це чудово! британські рсзс вже спішать в Україну аби допомогти лаптям відпочити у пеклі.
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