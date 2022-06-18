Армия РФ истощена из-за боев за Северодонецк, - The Telegraph
Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Издание приводит слова экспертов, отмечающих, что, несмотря на российские массированные обстрелы и попытки россиян взять полностью город, украинские войска все же удерживают позиции в Северодонецке и даже пытаются контратаковать.
Отмечается, что российская армия сильно истощилась в результате безуспешных попыток захватить стратегически важный Северодонецк. Кремлю даже пришлось вовлечь в бой резервистов с минимальным военным опытом. По информации министерства обороны Великобритании, у некоторых российских БТГ, обычно состоящих из 600-800 военнослужащих, осталось до 30 человек.
Эксперты уверены, что армия РФ будет все чаще оперировать недоукомплектованными БТГ, а обе стороны во время боев в городах будут действовать малыми пехотными группами. По данным Минобороны Британии, Украина вывела большую часть войск на более стратегически выгодные оборонные позиции из Северодонецка.
Впрочем, Россия все еще имеет значительное преимущество в тяжелом оружии, из которого прямо сейчас обстреливает соседний с Северодонецком Лисичанск.