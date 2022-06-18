20 российских крылатых ракет типа "Калибр" в готовности к применению по Украине, - ОК "Південь"

Корабельная группировка Российской Федерации в Черном море готова нанести удары по Украине 20 крылатыми ракетами типа "Калибр".

Об этом оперативное командование "Південь" сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Корабельная группировка вражеского флота не претерпела за ночь перемен, продолжает держаться на безопасном для себя расстоянии от берега, чтобы не подвергаться очередному поражению. Тем не менее, 20 крылатых ракет типа "Калибр" готовы к применению по Украине. Вражеская десантная операция пока не возможна, но и не исключена", - говорится в сообщении.

По оперативной информации на 13:00 18 июня, на юге Украины россияне продолжают тактику артиллерийско-минометных обстрелов и ракетных атак по позициям Вооруженных сил Украины и населенным пунктам. Активных действий враг не ведет, пытается закрепиться на своих рубежах обороны.

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В ОК "Південь" отметили, что россияне постоянно дерутся между собой за распределение территорий и властей. Местные обитатели фиксируют перестрелки меж разнонациональными подразделениями армии Российской Федерации. Также россияне выискивают способы покинуть позицию и вернуться домой.

Ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины за ночь уничтожили 9 россиян, три вражеских гаубицы "Мста-Б" и три единицы автомобильной техники.

Вдоль Черноморского побережья возможно появление мин, которые сорвал шторм и дрейфующих к берегу.