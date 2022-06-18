США и союзники готовятся к длительной войне в Украине, Вашингтон стремится обеспечить, чтобы РФ не смогла победить, - The Washington Post

Соединенные Штаты Америки пытаются помешать победе России над Украиной.

Об этом идет речь в материале The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Высокопоставленное должностное лицо Государственного департамента США сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена еще до полномасштабного вторжения России в феврале обсуждали возможность того, что война в Украине перерастет в затяжной конфликт.

В США надеются, что поставки Украине нового оружия, а также санкции и дипломатическая изоляция России способны переломить ситуацию на поле боя и повлиять на развязывание войны по дипломатическому пути.

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Даже если этого не произойдет сразу, Вашингтону важно обеспечить, чтобы Россия не смогла захватить Украину, иначе это может привлечь ее в военные кампании против других соседей или даже членов НАТО.

"Для нас ориентиром является то, что следствие способности России достичь своих максималистских стремлений будет крайне неблагоприятным для США, очень плохим для наших партнеров и союзников, и не менее плохим для всего мира", - добавил представитель Госдепа.

Опрошенные The Washington Post источники и аналитики считают, что война в Украине может перерасти в конфликт низкой интенсивности или завершиться как Корейская война 1950-53 годов – без формального конца и с образованием милитаризованной границы с оккупированной украинской территорией.

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