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Медведев о переговорах после контрнаступления ВСУ: Вопрос в том, будет ли с кем говорить

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Медведев о переговорах после контрнаступления ВСУ: Вопрос в том, будет ли с кем говорить
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы украинской делегации на переговорах с РФ Давида Арахамии о возможности возобновления переговоров в августе после контрнаступления ВСУ.

Свою позицию Медведев озвучил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить", - написал он.

Напомним, ранее Давид Арахамия сообщил, что переговоры с Россией могут возобновиться в конце августа после контрнаступлений Вооруженных сил Украины.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Питання, чому новину про контрнаступ подає якийсь незрозумілий поц на прізвище Арахамія ?
  • Anton Grinblat 6ff29d36
    Та да.. Сложно с медвепутом не согласиться. Не понятно - будет на тот момент рашка и будет ли там кто-то, что бы вести с ним переговоры или нет .. не понятно..
  • Aleks_15
    ху..ло сдохнет?
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