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Состоялся обмен пленными по формуле 5 на 5. Все освобожденные - гражданские лица, - ГУР Минобороны. ВИДЕО

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Состоялся обмен пленными по формуле 5 на 5. Все освобожденные - гражданские лица, - ГУР Минобороны. ВИДЕО
Сегодня Координационный штаб по обращению с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

Отмечается, что все освобожденные – гражданские лица, незаконно удерживаемые оккупационными войсками.

Четверо гражданских попали в плен к оккупантам во время боев в Киевской области. Трое из них – во время оккупации Гостомеля.

"Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Timur Davidov
    Тобто знов цивільних обмінюють на вбивць,кончені підари
  • Aleks_15
    очень интересный обмен, таксистов вернули, а военнослужащего убили и вернули.
  • Олег Квиташ
    Так москалі всіх своїх військових обміняють на цивільних, а наших військових будуть обмінюватись на політичні вимоги та умови росіян.
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