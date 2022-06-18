Состоялся обмен пленными по формуле 5 на 5. Все освобожденные - гражданские лица, - ГУР Минобороны. ВИДЕО
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Сегодня Координационный штаб по обращению с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.
Отмечается, что все освобожденные – гражданские лица, незаконно удерживаемые оккупационными войсками.
Четверо гражданских попали в плен к оккупантам во время боев в Киевской области. Трое из них – во время оккупации Гостомеля.
"Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины", - говорится в сообщении.