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На Украину нападать не собираемся, - замминистра обороны Беларуси Жук

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На Украину нападать не собираемся, - замминистра обороны Беларуси Жук
Заместитель министра обороны Беларуси Андрей Жук уверяет, что его страна "воевать ни с кем не собирается" и вроде бы "нападать ни на кого" не планирует.

Слова Жука цитирует белорусское издание "Зеркало", сообщает Цензор.НЕТ.

"Могу вас успокоить: не надо искать никакие бомбоубежища, наша страна не собирается воевать, мы готовы защитить свое государство, но воевать ни с кем мы не собираемся. Ни на кого нападать и так далее", - сказал Жук.

На уточнение по поводу проверок Минобороны и создания Южного оперативного командования, Жук ответил: "Можете не переживать. Все нормально, государство развивается, государство живет мирной жизнью. Вооруженные силы готовы и способны его защитить, в случае необходимости".

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Фактично вже напали.
  • Яр Холодний
    Тихановська:

    - Незважаючи на те, що Олександр Лукашенко надав ЗС РФ територію для запуску ракет та розміщення військової техніки, білоруси "вкотре показали свою мужність".

    Українці:

    - МУЖНІСТЬ білорусів була в тому, що вони, бачачи, як ми пи..димо рашистів, вчасно ОБІСРАЛИСЬ.
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ..."не з"їзжайте", ви вже напали і відповідатимете разом з хйлом
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