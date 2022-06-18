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Продукты на оккупированной Луганской области почти на 40% дороже, чем на свободных территориях, - Гайдай

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Продукты на оккупированной Луганской области почти на 40% дороже, чем на свободных территориях, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай развенчал миф о "сладкой жизни" на оккупированных территориях.

Об этом он пишет в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Гайдай отметил, что цены на продукты на оккупированной части Луганщины значительно выше, чем на территории, подконтрольной Украине. Об этом свидетельствуют данные открытых источников.

"В частности, значительно дороже украинских такие продукты потребительской корзины: картофель - на 45,44%, масло подсолнечное - на 44,95%, лук репчатый - на 44,47%, яйца куриные - на 42,79%, морковь - на 39,99%, птица (тушка куриная) – на 39,36%, свинина – на 31,99%, свекла – на 29,14%, макаронные изделия – на 22,34%", – написал он.

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Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    почему только на 40% почему не на 400-4000% за счастье Русского мира надо платить кровью и душой..
  • Viktor Orenich 534fb24a
    Ну це якщо у нас скумбрія по вісім. Мені байдуже скільки що там коштує, я туди не збираюсь. Ви пишіть про наші ціни, наприклад паливо.
  • Олег Кущ 3c573107
    Ты не понял. Приезжай, я тебя проведу по всем локациям и покажу - как все есть. А если хочеш просто звиздеть, то - укройся.
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