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Украина накопила в хранилищах более 10 млрд кубов газа для прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль

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Украина накопила в хранилищах более 10 млрд кубов газа для прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль
В украинских подземных газовых хранилищах аккумулировано уже более 10 млрд кубов газа, и этот объем постоянно растет.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Шмигаль подчеркнул, что идет подготовка к сверхсложному отопительному сезону, поэтому правительство просчитывает все возможные сценарии.

"Готовимся ко всем возможным сценариям. На заседании правительства утвердили документ, определяющий, что к началу отопительного сезона в октябре в наших подземных газохранилищах должны быть достаточные запасы газа для бесперебойного прохождения отопительного сезона при любых обстоятельствах. Это гарантии того, что страна будет с теплом, и мы сможем спокойно пройти следующую зиму", - отметил премьер.

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Топ комментарии

  • Viktor Orenich 534fb24a
    Дoвбoйoб чи "наводчік"?
  • Олег Светлов 43cfaa53
    Шмигаль уже цілі корегує. Кому це звіт телемарафону чи кацапам.Якась влада недолуга один поперед одного піаряться.той шпиталь показав той на позиціях знімається той координати нафтосховищ звітував цей газ припас для хлопка.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Це шмигаль сказав просто так, аби сказати, чи дав наводку оркам бомбити газосховища? Там гетьманцев дав їм всі данні з геолокацією по нафтобазах і фактично всіх заправках, то це туди до купи, щоб вони не витрачали свої сили на розвідку?
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