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Карту минных полей Херсонщины сдал россиянам предатель из СБУ Садохин, - глава облсовета Самойленко

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Карту минных полей Херсонщины сдал россиянам предатель из СБУ Садохин, - глава облсовета Самойленко
Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко озвучил, кто именно из высшего руководства области поспособствовал российскому вторжению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом чиновник сообщил в интервью "Укринформу".

"Сейчас мы уже также знаем о задержании помощника начальника Херсонского УСБУ – начальника Антитеррористического центра Игоря Садохина, работавшего на врага", – сказал Самойленко.

Согласно его утверждению, именно Садохин "выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, сопровождая при этом колонну херсонской СБУ в эвакуацию".

"Он был задержан еще в марте. И после проведенной проверки, так понимаю, президент Украины (Владимир Зеленский. - Ред.) уволил с должности и руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. Там сейчас также работают правоохранители", - добавил Александр Самойленко.

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Я не розумію чому Бакланов і досі очолює СБУ ?
    В його відомстві зрадник зрадником поганяє.
    Взагалі зелені привели у владу і силові структури купу російського лайна.
  • Ярослав Рябченко
    который прошел проверку у наумова, тот который зам. баканова и с чемоданами денег свалил с Украины, ну а баканов - друг зеленского, назначенный рулить сбу только по этому критерию. Но почему-то баканов, которого, говорят, тоже почему-то не было в Украине в момент вторжения, не отстранен от должности, расследования не назначено. А единственной операцией сбу за это время был договорняк с медведчуком во время сдачи Азова выступить с обвинениями Порошенко. Имхо, от Запада нам не оружие нужно, а помощь в устранении российских агентов во власти.
  • mrSmith
    Бо зеленський таке саме гівно.
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