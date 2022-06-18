Карту минных полей Херсонщины сдал россиянам предатель из СБУ Садохин, - глава облсовета Самойленко
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Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко озвучил, кто именно из высшего руководства области поспособствовал российскому вторжению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом чиновник сообщил в интервью "Укринформу".
"Сейчас мы уже также знаем о задержании помощника начальника Херсонского УСБУ – начальника Антитеррористического центра Игоря Садохина, работавшего на врага", – сказал Самойленко.
Согласно его утверждению, именно Садохин "выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, сопровождая при этом колонну херсонской СБУ в эвакуацию".
"Он был задержан еще в марте. И после проведенной проверки, так понимаю, президент Украины (Владимир Зеленский. - Ред.) уволил с должности и руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. Там сейчас также работают правоохранители", - добавил Александр Самойленко.