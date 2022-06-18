Ситуация на передовой сложная, мы далеки от конца войны, – Данилов

Украина далека от завершения войны с Российской Федерацией, у врага есть значительные ресурсы.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация на передовой напряженная, сложная, и я не из тех, кто считает, что российская армия слаба. У них очень большие ресурсы, и они их сюда привели", - отметил секретарь СНБО.

По его словам, российская армия имеет преимущество в артиллерии и тяжелой технике.

"Наших воинов это не пугает. Мы держим свои позиции. Время от времени мы проводим контратаки. Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее конца", – подчеркнул Данилов.

Он также отметил, что война закончится только тогда, когда российские войска покинут украинскую территорию, включая Донбасс и Крым. При этом он не исключает возможности временного урегулирования путем переговоров.

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"Возможна ли остановка в этой войне? Может быть вариант. Но эта остановка должна быть принята нашим обществом. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства", - считает Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что сегодня серьезных мирных переговоров не ведется, а на вопрос, как долго будет длиться война, никто не может ответить.